Weihnachtsmärchen und Weihnachtsmarkt in Hildesheim 8.12.2021

Im Theater in Hildesheim hatte die DRK Seniorengruppe einen Rang ganz für sich alleine, inclusive eines eigenen, abgetrennten Zugangs. So kam kein Kontakt mit den anderen Besuchern zustande.Auf dem Weihnachtmarkt waren, bedingt durch 2G+, alle Stände ohne Gedränge zugängig. Jeder konnte sich sehr frei bewegen, ohne auf viele Fremde zu stoßen, und auch beim gemeinsamen Kaffeetrinken zum Abschluss, waren keine weiteren Besucher im Raum.„Es war ein gelungener Jahresabschluss für die Senioren, denen wir hoffentlich einen unvergesslichen Tag bescheren konnten“, sagte Christiane Hinze vom Seniorenkreisteam des DRK Isernhagen. „Wir hoffen, dass im nächsten Jahr die Veranstaltungen in den jeweiligen Ortschaften wieder so stattfinden können, so wie es für die Senioren über lange Jahre gelebte Tradition ist.“Nähere Informationen zu den Veranstaltungen und Terminen des DRK Isernhagen finden Sie auf der Homepage des DRK Isernhagen https://www.drk-isernhagen.de/. Alle Teammitglieder freuen sich auf einen Besuch von Ihnen.Von Herzen wünschen alle Aktiven des DRK Isernhagen Ihnen „bleiben Sie gesund und kommen Sie gut in ein besseres 2022“.Im Namen des DRK SeniorenkreisteamsChristiane HinzeStv. Vorsitzende