Rhaden- Tonnenheide …?

Bei einer ca. 1-stündigen Führung über den Hof der Familie Winkelmann bekamen die Senioren viele Informationen über die Entstehung, die jetzigen Standorte, die Produktion von Erdbeeren, Heidelbeeren und Spargel, die Vermehrung und Pflege der Pflanzen, die Arbeitsbedingungen und Unterbringung der Erntehelfer und die Vorbereitung des Spargels zur Vermarktung. Da es kein „richtiges“ Spargelwetter war, sondern recht frisch, besonders der Wind, waren alle froh, sich im gut geheizten Zelt wieder aufwärmen zu können. Auch wenn es etwas dauerte, bis die Suppe kam, es hat sich gelohnt zu warten. Das anschließende Buffet war lecker und reichhaltig.Der 2. Stopp unserer Fahrt war dann in Lübbecke-Nettelstedt im Modetreff Oldemeier. Dort wurden wir mit Kaffee und Erdbeerkuchen verwöhnt. Die Modenschau zeigte die neuesten Modelle für den Sommer. Viel Anklang fanden die vielen kleinen Details, die dabei mit gezeigt wurden. Die anschließende Zeit nutzten die Senioren für Gespräche oder stöberten in den verschiedenen Abteilungen. Viele nutzten die Gelegenheit bei der Anprobe die Meinung der anderen zu hören und dann in Ruhe entscheiden zu können.Auf dem Rückweg kündigte Christiane Hinze gleich die nächsten Veranstaltungen an. Am 5. Juni findet in Neuwarmbüchen ab 17.00 Uhr im Haus der Begegnung der traditionelle Grillabend und am 11. September startet der Artal-Bus um 9.00 Uhr in Neuwarmbüchen Richtung Walsrode zur Fora-Farm und nachmittags zur Iserhatsche. Dazu gibt es die genaueren Details nach der Sommerpause.Das Team Seniorenarbeit wünscht Ihnen allen schöne Tage und freut sich auf ein baldiges Wiedersehen!Im Namen des DRK SeniorenkreisteamsChristiane Hinze