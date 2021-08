Mitgliederversammlung des DRK Isernhagen 7. August 2021

- Heiko Wölfel stellte die Veränderungen durch die Corona-Einsätze sehr bildlich durch eine Stundenauflistung dar. Das Fazit daraus ist, dass sich die Dienste der Bereitschaft aus dem Sanitäts- und Verpflegungsbereich stark in den Bereich der Coronabetreuung verlagert haben.- Das JRK hat viele gemeinsame Treffen digital organisiert. Im letzten Sommer war es zeitweise möglich sich in Präsenz im Außenbereich zu treffen. Dies wurde dann bei gutem Wetter für Unterricht im Freien genutzt. Sehr positiv aufgenommen wurde die Mitteilung, dass bis auf einen Weggang die ganze Gruppe zusammengehalten werden konnte. Viele positive Rückmeldungen gab es zu Bastelarbeiten zu Ostern und Weihnachten, die die Jugendlichen für die Senioren angefertigt haben.- Die Seniorenkreise konnten leider nicht stattfinden, sollen aber – zumindest in Neuwarmbüchen – nach den Sommerferien wieder starten.- Die Kasse ist auch in diesem Jahr nach der Region Prüfung ohne Beanstandungen geblieben, so dass der Vorstand ohne Bedenken entlastet werden kann.Der Vorsitzende Karl Zimmermann konnte in diesem Jahr für 25jährige Mitgliedschaft Frau Angelika Reblin und dem Ehepaar Christa und Reinhardt Domenz für 40jährige Mitgliedschaft eine Urkunde überreichen.Auch für den so vermissten Austausch war genügend Zeit eingeplant. Bei Kaffee und Kuchen, auch wenn die Abstände für mache recht groß waren, stieg der Lärmpegel erheblich an.Wir alle hoffen, dass Sie gesund bleiben und wir uns im nächsten Jahr wieder ohne Masken und so weite Abstände treffen können.Für den VorstandChristiane HinzeStv. Vorsitzende