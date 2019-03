THE WORLD FAMOUS GLENN MILLER ORCHESTRA DIRECTED BY WIL SALDEN

Iserlohn : Parktheater |

Die Swing-Ära wieder aufleben zu lassen, ist das Ziel der musikalisch hochwertigen Show.



Das Glenn Miller Orchestra unter Leitung von Wil Salden spielt und singt unzählige Hits aus dieser legendären Zeit. Der Orchesterleiter Wil Salden sowie die Musiker haben den Swing nicht nur im Repertoire, sondern auch im Blut.



Erleben Sie einen unvergesslichen Abend mit Musik aus den Swing-Jahren und begeben Sie sich auf eine Reise in die Vergangenheit mit seinem unverwechselbaren Big-Band-Sound.



Montag, 10.02.2020, 20 Uhr, Parktheater, Iserlohn.



KARTENVORVERKAUF

Stadtinformation Iserlohn, 0 23 71 / 217 18 19 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.



WEITERE INFOS & TICKETS PER POST,

Phone +49 61 85 / 81 86 22,

www.glenn-miller.de