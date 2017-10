Mantra Konzert mit der Band The Love Keys in Irsee

Am Samstag den 14. Oktober entführt die Band The Love Keys im Rahmen ihres Bhakti-Wochenendseminars in Irsee mit einem Mantra Konzert in eine ganz eigene, sinnliche, aber auch kraftvolle Welt. Ab 19 Uhr erklingen im 8sam Yoga am Klosterring 3, die neuesten Mantras und spirituelle Lieder und machen diesen Abend zu einem ganz besonderen musikalischen und kulturellen Highlight.Aleah & Ben haben ein vielfältiges Programm zusammengestellt, dass auf ihren Reisen durch die Welt des Yoga entstanden ist und möchten damit alle Musikinteressierten bewegen und begeistern. Es wird ein unvergessliches Erlebnis sein, bei dieser Musik zu entspannen und die meditativen und beruhigenden Klänge auf sich wirken zu lassen. Das gemeinsame Singen entfaltet dabei die ganze Kraft dieser heiligen Verse und lässt uns ganz zur Ruhe kommen.Der Topact der deutschen Yogaszene präsentiert eine musikalische Reise die von verträumt ruhig bis ekstatisch wild reichen wird. Mit dynamischer Vielfalt und musikalischer Präzision präsentieren Charakterstimme Aleah und Multiinstrumentalist Ben ihr Mantra-Konzert: Mantras gemischt mit internationalem Soul. Von meditativ bis rockig eröffnet die Mantra-Band ihren Besuchern einen Zugang in emotionale Tiefen. Herzöffnend. Euphorisierend. Und am Ende ganz beseelt. Gesungen auf sanskrit, gurmukh, spanisch, englisch und deutsch.THE LOVE KEYS haben in den letzten 7 Jahren über 800 Mantra-Konzerte in über 15 Ländern gegeben. sie waren mit dem US Kirtan-Duo SHANTALA (Heather & Benjy Wertheimer), der US Kundalini-Yoga Sängerin JAI-JAGDEESH , dem Australier KEVIN JAMES CARROL , dem US-Kirtaniya ADAM BAUER und der US Sängerin TINA MALIA auf Tour. Ebenso zählen Workshops und Seminare rund um den Bhakti Yoga sowie Yoga-Retreats und Reisen zu ihrem Repertoire.Mehr Informationen zu Seminar, zur Musik und den Künstlern unter: http://www.thelovekeys.de. Tickets für das Mantra Konzert sind im 8sam Yoga zum Vorverkaufspreis von 18€ (Abendkasse 23€) erhältlich. Eine Anmeldung zum Seminar und zum Konzert ist per Tel.: 08346-9828146 oder Mail: mail@superyogisch.de ebenfalls möglich.Mehr Infos zum Veranstaltungsort: http://8sam-yoga.de