Faszinierende Lichtstimmung auf dem Weg zur Insel Poel

Insel Poel : Fährdorf

Mit dem Auto, dem Wohnmoblil, dem Fahrrad oder zu Fuß wird die Insel Poel über einen Damm erreicht, der zwischen Groß Strömkendorf (Festland) und Fährdorf (Insel) besteht.

Vom Damm bietet sich auf der einen Seite eine weite Aussicht auf den Breitling, den schmalen Meeresarm der Ostsee.Die andere Seite zeigt ein typisches Landschaftsbild an der Wismarbucht, die Salzwiesen, die meist nur 0,30 m über dem Wasserstand liegen und die einen idealen Lebensraum für besondere Tiere und Pflanzen darstellen.Der Damm verbindet schon seit 1760 die Insel mit dem Festland. In seiner heutigen Form existiert er seit 1927. Die Brücke von 1927 wurde in den 1980er Jahren erneuert, dann aber 2001 komplett durch einen Neubau ersetzt.Juni 2020, Helmut Kuzina