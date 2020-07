Anziehungspunkt auf der Ostseeinsel Poel: Die Promenade am Hafen von Kirchdorf

Insel Poel : Kirchdorf |

In früheren Zeiten fuhren Fischer vom Hafen Kirchdorf zum Ausbringen ihrer Stellnetze, Reusen oder Aalkörbe in die Wismarbucht hinaus, um Heringe, Schollen, Meerforellen oder Aale zu fangen.

Eine Holzskulptur erinnert auf der Promenade am Hafen heutzutage an jene Zeiten, als Poel ein bedeutender Fischereistandort war.In der Urlaubssaison haben viele Wassertouristen ihre Boote im Hafen von Kirchdorf festgemacht. Ihnen steht der Gastanlieger, ein langer hölzerner Steg an der Hafeneinfahrt, zur Verfügung.Im Sommer sind auch die anderen Steganlagen der Gemeinde sowie des Segelclubs ziemlich dicht belegt.Juli 2020, Helmut Kuzina