Insel Poel : Kirchdorf

Kirchdorf ist der Hauptort auf der Insel Poel; er liegt an der tief eingeschnittenen Bucht, die „der Kirchsee‟ genannt wird.

In Hafennähe von Kirchdorf befindet sich die Inselkirche mit ihren 47 m hohen Turm, der in der ebenen Landschaft weit sichtbar ist.Vom Hafen in Kirchdorf fahren täglich Schiffe nach Wismar.Oktober 2021, Helmut Kuzina