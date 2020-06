Urlaubsvergnügen auf der Insel Poel

Insel Poel : Timmendorf |

Kaum sind die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Krise in Mecklenburg-Vorpommern aufgelockert worden, strömen die Touristen nach Wismar und auf die Insel Poel.

Gerade die Westküste der kleinen Ostseeinsel besitzt durch ihren feinen Sandstrand eine große Anziehungskraft auf Urlauber und Badegäste.Das Thermometer zeigt im Schatten auf +28°, die Wassertemperatur liegt an der Küste bei Timmendorf schon bei +21°.In Reihen und mit Abstand stehen die Strandkörbe am Westufer der Insel Poel.Bereits am frühen Vormittag kommen die Badegäste an den Strand, um hier eine möglichst lange Zeit zu verbringen.Juni 2020, Helmut Kuzina