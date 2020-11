Auf der Ostseeinsel Poel: Fischkutter und Hafenmole im milden Herbstlicht

Insel Poel : Timmendorf |

Der Hafen von Timmendorf an der Westküste der Insel Poel besitzt im milden Herbstlicht ein unvergleichlich maritimes Flair.

Während der Saison wird der Hafen von Motoryachten und Segelbooten aus dem gesamten Ostseeraum angelaufen. Freizeitkapitäne finden an den Holzstegen neben der Nord- und der Südmole viele Liegeplätze.Am Hafen steht der weithin sichtbare Leuchtturm, der den Schiffen auf ihrer Fahrt nach oder von Wismar den Kurs durch die teilweise sehr flache Wismarbucht zeigt.Im November sieht es am Hafen ziemlich beschaulich aus. Dennoch lohnt es sich, an dem milden Herbsttag einen Bummel über das maritime Gelände zu unternehmen.November 2020, Helmut Kuzina