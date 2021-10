Am Strand von Timmendorf auf der Ostseeinsel Poel

Insel Poel : Timmendorf |

Zu den schönsten Stränden der Insel Poel gehört zweifelsohne der feine Sandstrand von Timmendorf, der auch im Herbst eine große Anziehungskraft besitzt.

Die Sonne erwärmt den Sand, so dass es sich hier auch im Oktober noch prima relaxen lässt. Und der Spaziergang direkt am Wassersaum ist enorm erholsam.Insgesamt sind die Strände auf Poel etwa elf Kilometer lang. Sie reichen von Gollwitz im Norden über den Schwarzen Busch und Timmendorf an der Westküste bis nach Hinter Wangern im Süden.Unter strahlender Herbstsonne hält der Urlauberansturm an. Auch Kurzentschlossene aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen kommen neben den Tagesbesuchern aus Nordwestmecklenburg zu langen Spaziergängen an den Sandstrand von Timmendorf.Oktober 2021, Helmut Kuzina