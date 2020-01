Erste Erfolge in der Meisterschaftsserie 2020

Ingolstadt : Sporthalle |

Debütant und Routinier überzeugen auf der Oberbayerischen Meisterschaft

Zur Oberbayrischen Meisterschaft der MU18 im Judo reisten zwei Teilnehmer des Judoverein Ammerland-Münsing, deren Voraussetzungen unterschiedlicher nicht sein konnten. Während Bernhard Schaubmar auf eine fast zehnjährige Wettkampferfahrung zurückgreifen kann, bewies Marc Sadowski den Mut in sein erstes Einzelturnier zu starten. Und er machte seine Sache anfangs gut und danach immer besser. Im Pool A trat er gegen Paul Hutzschenreuther aus Gröbenzell an und musste sich rasch geschlagen geben. Im zweiten Kampf gegen den späteren drittplatzierten Simon Ketzler aus Palling kam er zu seiner ersten Wertung, verlor aber durch einen Haltegriff. Das erste Erfolgserlebnis stellte sich dann im letzten Poolkampf ein. Nach einem Schulterwurf konnte er Lukas Hartmann vom JC Achental 10 Sekunden auf die Matte pinnen und sicherte sich den fünften Platz und damit die Qualifikation für die Südbayerische Meisterschaft.Bernhard Schaubmar hatte mit Patrick Blaschke vom TSV Bad Endorf und David Skwara vom ESV Ingolstadt zunächst zwei relativ unerfahrene Kämpfer gegen sich und spielte seine Routine aus. Blaschke zwang er im Boden durch einen Würger zur Aufgabe, Skwara warf er schwungvoll auf den Rücken. Als hartnäckig erwies sich Moritz Senger vom TuS Holzkirchen, der Schaubmar anfangs mit einem Wurfansatz fast in Verlegenheit brachte. Doch eine schöne Kombination aus großer und kleiner Innensichel brachte Bernhard ins Halbfinale. Dort traf er auf Sadowskis ersten Gegner, Paul Hutzschenreuter, den er durch einen Wurf in die Bodenlage und mit einem Würger zur Aufgabe brachte.Im Finale gab es dann eine Neuauflage des letzten Poolkampfes gegen Moritz Senger. Diesmal war Schaubmar jedoch gut auf seinen Gegner eingestellt, verhinderte dessen dominanten Griff und holte ihn mit einem Fußfeger nach wenigen Sekunden zum finalen Ippon auf die Matte.„Beide Jungs haben das heute super gemacht, mich freut es, dass Marc sich sehr gut präsentiert hat. Bernhard hatte heute einen echten Sahnetag. Ich freue mich auf die Südbayerische Meisterschaft mit den beiden nächste Woche!“ fasste Trainer und Betreuer Andreas Schaubmar den Wettkampftag für den Judoverein Ammerland-Münsing zusammen.Weitere Infos auch unter www.jvam.de;facebook.com/JudoMuensing oder auf Instagram: judo.jvam