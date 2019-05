Teehaus Bucher geht online!

In den Zeiten des Stress genießt man gerne eine Auszeit mit einer Teekanne voller schmackhaftem Schwarz-, Grün- bzw. Früchtetee. Frau Bucher steht bereits über 40 Jahre, in ihrem Teeladen, mit Rat und Tat ihren Kunden zur Verfügung wenn es um das Thema Tee geht. Viele Stammkunden schwärmen von ihrer charmanten und offenen Art, aber vor allem über ihren genussvollen Qualitätstee. In ihrem kleinen aber feinen Teeladen sind über 300 verschiedene Teesorten, für jeden Geschmack, vorhanden. Die Bandbreite der Teesorten reicht von chinesischen bis hin zu indischen Teearten. Sehr gerne können Sie Frau Bucher auch telefonisch erreichen und sich ein persönliches Päckchen Tee bereits vorbereiten lassen, sofern Sie nur für einen kurzen Sprung in den Teeladen kommen.Im digitalen Zeitalter ist es sehr schwer für Einzelhändler weiterhin mit ihrem Laden in der Stadt zu bestehen. Viele Handelsketten übertrumpfen dadurch das Stadtbild und wahre Schmuckstücke sind innerhalb der Stadt nur noch schwer zu finden. Um diesen Giganten den Kampf anzusagen, startete letztes Jahr das Projekt den Teeladen für jeden außerhalb von Ingolstadt zugänglich zu machen, damit jeder in den Genuss dieser Tees kommt.Ihr Enkelkinder programmierten über Monate, eigens für ihr Teehaus, einen Online Shop und kümmern sich selbstständig um das Onlinegeschäft. Um selbst im Internet ein Unikat zu bleiben, liefert Teehaus Bucher ab zehn Euro Bestellwert frei Haus zu Ihnen. Der Online Shop hat weit über 100 verschiedene Teesorten. In Zukunft wird das Sortiment innerhalb dieses virtuellen Shops zunehmen, um alle im Teeladen vorhandenen Tees liefern zu können. Sie können ganz bequem von daheim einen Tee bestellen oder beim nächsten Einkauf in Ingolstadt unseren Teeladen für einen kurzen Besuch beehren.Wir wollen Ihnen das Ergebnis nach monatelanger Arbeit nicht vorenthalten. Folgen Sie diesem Link ( teehaus-bucher.de ) und entdecken Sie Ihren Tee für sich.*Mindestbestellwert 10,00€