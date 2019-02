Ich bin dann mal...ICH!

Ingolstadt : Bürgerhaus / Diagonal |

Burnout, Kündigung, Scheidung, Ortswechsel – einmal das Leben von rechts auf links gestülpt. „Was Besseres hätte mir nicht passieren können“, sagt Ilona Thurn – Coach für Authentizität und Intuition rückblickend.



Doch nicht immer braucht es solch einen radikalen Schnitt, um sich selbst wieder näher zu kommen. Der erste Schritt ist die Erkenntnis „Ich bin mit irgendetwas in meinem Leben unzufrieden“.



Manchmal sind es nur kleine Schräubchen, an denen es zu drehen gilt, damit das neue Lebenslaufwerk rund läuft. „Oft können wir gar nicht genau sagen was es ist – aber wir spüren, dass es eine Veränderung braucht“.

Doch was willst Du eigentlich wirklich?



Was sind Deine Ziele?



Deine Wünsche?



Was bedeutet es für Dich erfolgreich zu sein?



Dass wir oft falschen Zielen und übernommenen Werten hinterherrennen, merken wir beispielsweise am (latenten) Gefühl, dass uns etwas fehlt - und das obwohl das neue Auto mit den Extrafeatures in der Garage steht und wir uns endlich den Traum von Haus, Kind und Hund erfüllt haben. Suche Lösungen nicht im Aussen, sondern finde Sie in Dir! Authentisches Leben gelingt, wenn wir uns selbst die richtigen Fragen stellen und uns auf die Suche nach einer ehrlichen Antwort machen. Eine Antwort die uns nicht der Kopf und unsere Gedanken gibt – sondern unser Gefühl, unsere Wahrnehmung unser tiefstes Inneres. Wenn wir uns selbst immer wieder kleine Pausen gönnen vom Hamsterrad und Gedankenkarussell schaffen wir es den „Mindfuck“ zu erkennen und wieder Vertrauen zu fassen in unsere Intuition.



Kein klassischer Vortrag, sondern ein Abend mit viel Witz und Humor, mit kleinen Übungen, in denen Du das Gehörte sofort in deinen Alltag übertragen kannst, mit Aha-Erkenntnissen und der sicheren Motivation am Ende JETZT den ersten Schritt zu tun.