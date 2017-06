12. Ingolstädter Sommer-Tanztage

Mit rund 50 Tanzkursen, Workshops & Partys, für Anfänger & Könner, für Solisten & Paare



Bereits zum 12. Mal veranstaltet das Tanzstudio-Süd dieses Highlight für Ingolstadt und Umgebung. In Kursen, Workshops und bei Partys kann sich jeder vom 1. Juli bis 10. September tänzerisch richtig austoben. Der Tanzfreak probiert brandneues aus, der Einsteiger macht endlich den ersten Schritt in einem Einsteigerkurs. Alles in kurzen und knackigen Kursen, ohne Vertrags-Bindung.



Als Single in die Tanzschule? Im Tanzstudio-Süd kein Problem! Denn auch in diesem Sommer stehen neben den beliebten Kursen für Paaren, wie Discofox und Walzer, auch viele Kurse für Solisten auf dem Programm: Salsa-Lady Styling, Burlesque oder Laufen-in-Highheels machen solo jede Menge Spaß.



Social Dancing und Gesellschaftstanz für Paare ist absolut IN

Beim Social Dancing ist es wichtig, dass Sie mit Ihrem (Tanz-) Partner den Tanz genießen können und Freude daran haben. Beim Gesellschaftstanz ist der Spass nicht weniger wichtig. Während Gesellschaftstänze auf Bällen und in Tanzsälen getanzt werden, reicht den Social Dancern oft die kleinste Tanzfläche in der Kneipe. Besonders kennt man das in der Salsa-, Tango- und Swing-Szene. So kommen sich bei den Sommer-Tanztagen die Freunde des Latino-Styles in Salsa-Kursen, beim Bachata oder Tango Argentino näher. Swing-Liebhaber dürfen sich u.a. auf Workshops für Balboa, Charleston, Lindy Hop und Rockabilly-Jive freuen. Gesellschaftstanz-Kurse sind diesen Sommer besonders stark vertreten und sowohl für Einsteiger, als auch für erfahrene Tanzpaare bietet das Programm neue und wertvolle Kurse



Kompetente Gast-Coaches

Sie sind Profis auf ihrem Gebiet, unterrichten aktuelle Tanztrends und absolute Neuheiten der Tanzszene: renommierte Gast-Coaches. Die Tanz-Experten bereichern jedes Jahr wieder maßgeblich das Programm der Ingolstädter Sommer-Tanztage. Der höchst professionelle Unterricht kombiniert mit den unnachahmlichen Entertainment-Qualitäten unserer Tanzlehrer/innen dürfen Sie sich nicht entgehen lassen!