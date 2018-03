„Aufspuin beim Wirt“ in Inchenhofen gefällt dem Publikum

Inchenhofen : Zum Baderwirt |

Voll besetztes Wirtshaus bei Veranstaltung des Heimatverein St. Leonhard

Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Wirtsstube des Baderwirts in Inchenhofen beim „Aufspuin beim Wirt“, das Mitte März vom Heimatverein St. Leonhard veranstaltet wurde. Zünftige Musi, Gstanzln, Witze und Anekdoten bei leckerem Essen und gemütlicher Atmosphäre, konnten die Besucher erleben. Abwechselnd bereiteten die beiden Mundartgruppen alle Lebensbereiche humoristisch auf, vor allem die Beziehung zwischen den Geschlechtern wurde aus verschiedensten Blickwinkeln durchleuchtet.Zu Beginn klärte die Thierhaupter Droadboan Blosn die Frage, wie die drei Musikanten auf ihren Namen kamen. „Kornspeicher-Gruppe“, so die Übersetzung für alle, die nicht des Bayrischen mächtig sind. Klar war dann auch, warum die drei Musiker humorvoll, aber auch derb aus dem bäuerlichen Alltag berichten. Markus Birkner mit seiner Klarinette, Stefan Kaiser mit der Steirischen und dem Trompeter Bernhard Kiss gelang es sofort, bei den Gästen die Erinnerung an alte Zeiten aufleben zu lassen.Im Wechsel mit den Hieslinger Musikern Herr Lenz und Toni Schmid geht es Schlag auf Schlag. Witze, Anekdoten, Alltagsgeschichten, alte und neue Lieder, teilweise aus eigener Feder, fesseln die Zuhörer ununterbrochen. Herzhaftes Lachen, Schmunzeln und zustimmendes Kopfnicken füllt den Raum. Spätestens beim gemeinsamen Gesang verblasst der Alltag. Das gesamte Wirtshaus stimmt ein in das „Kufsteinlied“, „Wenn wir erklimmen“, „So ein Tag“ und „Drunt in der grünen Au“. Der perfekte Mix zwischen Darbietungen und Mitmachliedern ließ den Abend wie im Flug vergehen.Alle Anwesenden waren sich sicher, beim nächsten Aufspuin wieder dabei zu sein – oder, wer kein Jahr warten möchte, beim Leahada Johannisfeuer am 22. Juni oder Oktoberfest am 13. Oktober. Schön, dass derartige Traditionen aufrechterhalten werden!