Sie lebt in ihrer Musik und die Musik lebt durch sie. Beides hat Gültigkeit bei der italienischen Liedermacherin Olimpia. Mit feurigem Temperament verwandelt sie jede Bühne zu einem Stück Heimat und gewährt dem Publikum tiefe Einblicke in ihre eigene, kleine Welt.Auf ihre musikalische Reise wird sie von The Diners begleitet. Drei kreative und hochkarätige Musiker (Friedrich Kienle, Timo Deininger, Martin Sauer), die den instrumentalen Feinschliff übernehmen und es bestens verstehen, die Frontfrau zu bändigen und zu unterstützen. Ehrlich und kompromisslos präsentieren Olimpia & The Diners live auf der Bühne und davon bleibt kein Zuschauer unberührt. Mit immenser Spielfreude lassen die virtuosen Musiker genügend Spielraum für Improvisation.Wer Olimpia & The Diners live erlebt, darf getrost seine Scheuklappen zu Hause lassen, denn diese Musiker spielen stets über den Tellerrand hinaus.Informationen:Veranstalter: GP Agentur Gabriele Pfaff, Tel. 0171-7956949e-mail: kontakt@gp-agentur.deEinlass: 17:30 Uhr Beginn: 18 UhrVVK 22€ (18€ erm.) AK 25€ ( 20€ erm.)Tickets: Kulturhaus Ilsfeld, GP Agentur und reservixCatering durch das Kulturhaus Ilsfeld https://www.reservix.de/tickets-konzert-olimpia-th...  )