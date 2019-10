Mike Janipka - „Wendepunkt Liebe!“

Mike Janipka singt und spielt sein neues Programm „Wendepunkt Liebe!”Sein Partner am Piano ist Jürgen Fälchle.Texte, von der Liebe, in all ihren Facetten, von Krisen und Entscheidungen, von außergewöhnlichen Erlebnissen und nicht zuletzt vom Verliebtsein in das Leben. Ein Wendepunkt, der notwendig ist... ein Wendepunkt, der seine schönen Seiten hat, vor allem dann, wenn es um die Aussichten geht, die auf die Einsichten folgen.Ein Abend, der schwingt und klingt, ein Abend, der offenbart, ein Abend, der sowohl Genuss als auch Begegnung ist.Informationen:Veranstalter: GP Agentur Gabriele Pfaff, Tel. 0171-7956949e-mail: kontakt@gp-agentur.deEinlass: 17:30 Uhr Beginn: 18 UhrVVK 22€ (18€ erm.) AK 25€ ( 20€ erm.)Tickets: Kulturhaus Ilsfeld, GP Agentur und reservixCatering durch das Kulturhaus IlsfeldReservix-Link: