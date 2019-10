BYries Free - Weihnachtskonzert

Yries (Iris Trevisan), die Frontfrau der erfolgreichen Formation „The Free“ ist ein „alter Hase“ in Sachen Jazz, Blues und Soul. Zusammen mit B.Free, dem „Professor Of Gospel Music“, der als Vocal Coach von Kylie Minogue und Sänger unzähliger Gospelkonzerte im deutsch-sprachigen Raum auf eine 40-jährige Sängerkarriere zurückblicken kann, ist sie „BYries Free“.Die schönsten weihnachtlichen Gospels kommen am 15.12. in Ilsfeld mal als Soul, mal als Jazz und mal als Blues verpackt, aber auch in traditionellem Gewand und in moderner Form daher - gesungen von Iris Trevisan und B.Free, der das Programm zeitgleich am Piano einfühlsam begleitet.Ein ganz besonderer musikalischer Leckerbissen für jung und alt, klein und groß, dick und dünn...Informationen:Veranstalter: GP Agentur Gabriele Pfaff, Tel. 0171-7956949e-mail: kontakt@gp-agentur.deEinlass: 16:30 Uhr Beginn: 17 UhrVVK 22€ (18€ erm.) AK 25€ ( 20€ erm.)Tickets: Kulturhaus Ilsfeld, GP Agentur und reservixCatering durch das Kulturhaus IlsfeldReservix-Link: https://www.reservix.de/tickets-weihnachtskonzert-...  )