5 Minuten Ruhm: Auftritt in der Gebläsehalle zu gewinnen!

Während Corona habt Ihr spannende Dinge gelernt, gebaut, gemalt oder einstudiert? Wir wollen es sehen und bieten Euch die Bühne dafür: zeigt uns Euer Können in einem Videoclip!Von einer Jury werden die anspruchsvollsten, lustigsten oder gewagtesten Einsendungen gekürt. Für diese heißt es dann am 7. April: Bühne frei in der Gebläsehalle!Die Auftritte werden aufgezeichnet und nach entsprechender Bearbeitungszeit auf unseren sozialen Kanälen veröffentlicht.Neben dem Fame bekommt Ihr auch noch Karma-Punkte: Mit Eurer Teilnahme unterstützt Ihr eine von der Pandemie arg gebeutelte Branche: Die Produktion wird von unserem Technikpartner mev mobiltec im Rahmen der Abschlussprüfungzum Veranstaltungstechniker durchgeführt.Videoeinsendungen bitte bis zum 25.03.2021 per Mail an info@geblaesehalle.com - bitte sendet uns nicht die Videodatei senden sondern einen Link zu Videoportalen oder Cloud-Lösungen wie z.B. Youtube, wetransfer o.ä.Es gelten die auf unserem Kanal veröffentlichten Teilnahmebedingungen!Bitte beachtet, dass der Auftritt auf einer 4*3m großen Bühne möglich sein muss und die Auftritte und Videos veröffentlich werden.