Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Durch Wald und Flur bei Ilsede

Vorbei an reich bestellten Feldern, die uns einen weiten Blick in die Landschaft ermöglichen, geht es vom Treffpunkt aus zunächst zum Waldgebiet 'Gräwig', dessen Name auf vorgeschichtliche Grabfelder hinweist. Nächstes Zwischenziel ist die Ortschaft 'Dungelbeck'. Von hier aus geht es in südlicher Richtung in den Oberger Gutsforst mit seinem mächtigen Baumbestand. Nachdem wir diesen durchquert haben, trennt uns noch ca. eine Stunde Wanderung von der dann wohlverdienten Einkehr. Unterwegs gilt 'Rucksackverpflegung'.Sie verfügen über eine durchschnittliche Kondition, sind gerne in der Natur unterwegs und möchten sich netten Menschen Ihrer Generation (Ü50) anschließen? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Begleiten Sie uns doch einfach einmal völlig unverbindlich.Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen zu der Veranstaltung nutzen Sie bitte den nachstehenden Link: