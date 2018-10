Ü30- Party in der Gebläsehalle: gepflegt feiern!

Ilsede : Gebläsehalle |

Die über 100-jährige Gebläsehalle bietet Tanzvergnügen im atemberaubenden Industrieambiente auf zwei Dancefloors.



Musikalisch ist für Menschen (fast) jeden Alters etwas dabei: von jüngeren Partygängern bis hin zu jung gebliebenen Älteren, die das Tanzbein schwingen möchten. Hier bietet das Foyer mit dem Motto „Discofox“ den richtigen Rahmen. Im Obergeschoss herrschen die „Chartbreaker“: Das Feld reicht von aktuellen Charthits über die Neue Deutsche Welle bis hin zu Rock & Pop der letzten 40 Jahre. Für diejenigen, die sich entspannt mit Ihren Freunden zum "klönen" treffen möchten, sind bequeme Sitzgelegenheiten vorhanden.



Fans der Veranstaltung sei folgendes "mitgegeben": das bei der Party im März erfolgreich umgesetzte Raumkonzept wird beibehalten, neu ist der DJ im Obergeschoss. Dieses Mal sorgt DJ Haris Pilton für Stimmung auf der Tanzfläche.





Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 12 € (VVK: 10 €, Teilnehmer des Giro-Xtra Programms der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine zahlen beim Kauf in einer der Geschäftsstellen nur 9 € [max. 2 Tickets]).



Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine ermöglicht es, vor Ort per EC-Karte zu zahlen - es kann also bargeldlos gefeiert werden.



Tickets sind an folgenden Stellen im Vorverkauf erhältlich:

PAZ Media Store

Filialen der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine in Edemissen, Gadenstedt, Groß Ilsede, Hohenhameln, Lengede, Peine (Breite Straße), Wendeburg



Für das leibliche Wohl wird gesorgt.





Veranstalter: TBL-Music, In der Bründeln 2, 31249 Hohenhameln.