Ü30- Party in der Gebläsehalle am 4. NovemberDie beliebte Partyreihe ist endlich zurück! Nach exakt 9 Monaten kann wieder gepflegt im industriellen Ambiente der Gebläsehalle gefeiert werden.Knapp 2.000 Gäste werden erwartet, um auf zwei Dancefloors zu tanzen. Musikalisch ist für Menschen (fast) jeden Alters etwas dabei: von jüngeren Partygängern bis hin zu jung gebliebenen Älteren, die das Tanzbein schwingen möchten. Hier bietet das Foyer mit dem Motto „Discofox“ den richtigen Rahmen. Im Obergeschoss herrschen die „Chartbreaker“: Das Feld reicht von aktuellen Charthits über die Neue Deutsche Welle bis hin zu Rock & Pop der letzten 40 Jahre. Für diejenigen, die sich entspannt mit Ihren Freunden zum "klönen" treffen möchten, sind bequeme Sitzgelegenheiten vorhanden.Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 12 € (VVK: 10 €, Teilnehmer des Giro-Xtra Programms der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine zahlen beim Kauf in einer der Geschäftsstellen nur 9 € [max. 2 Tickets]).Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine ermöglicht es, vor Ort per EC-Karte zu zahlen - es kann also bargeldlos gefeiert werden.Tickets sind ab demnächst an folgenden Stellen im Vorverkauf erhältlich:PAZ Konzertkasse (Werderstr. 49, 31224 Peine)Geschäftsstelle Hallo Salzgitter (Berliner Str. 11, 38226 Salzgitter-Lebenstedt)Filialen der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine in Edemissen, Gadenstedt, Groß Ilsede, Hohenhameln, Lengede, Peine (Breite Straße), WendeburgFür das leibliche Wohl wird gesorgt.Veranstalter: TBL-Music, In der Bründeln 2, 31249 Hohenhameln.Infos auf Facebook: