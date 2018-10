Skat- und Knobelabend der FF Groß Ilsede

Unterbrochen wurden der Spielspaß durch ein gemeinsames Abendessen, dass nach der ersten Spielrunde eingenommen wurde.Während sich beim Skat nur die alten Hasen an den Spieltisch trauten, wagen einige Neulinge den Einstieg in die Knobelspiele „Alten streichen“ und „Ratte und Falle“. Nur zwei Kameraden hatten großes Würfelglück und mussten in ihrer Spielrunde den „Alten“ (7 Würfel von einer Zahl) nicht streichen. Diese seltene Würfelglück wurde am Spieltisch mit je einer Runde Kleingetränke gebührend gefeiert.Nach drei Skat- und Knobelrunden standen die Sieger des Abends fest und alle Teilnehmer erhielten einen Preis. Beim Skatspiel siegte Karl Apel vor Burghard Hartung und Ewald Zelmer. Das größte Würfelglück hatte an diesem Abend Karl-Heinz Rühmann vor Nico Rau und Carsten Jünemann.Wir hoffen, dass es allen Teilnehmern Spaß gemacht hat, bedanken uns bei den Unterstützern der Veranstaltung und freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr.FF Groß IlsedeAndreas Rohrig