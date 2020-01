DAVID BLAIR & RUTH MARIA ROSSEL ( Singer Songwriter meets Cello )

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Gesang und Cello - der Singer Songwriter David Blair aus Kanada (Teilnehmer bei The Voice of Germany 2017 im Team Yvonne Catterfeld) und die Cellistin Ruth Maria Rossel, zwei charismatische, leidenschaftlich Künstler, die zusammen mit Ihrer Musik das Publikum berühren und begeistern.“Du hast unterschiedliche Nuancen in deiner Stimme, singst so frei und emotional - ganz toll.” so Yvonne Catterfeld über David.Auch auf seinem 5. Album "As You Let Go: Songwriting Sundays", eine Fülle an Hits. Sein erstes rein akustisches Album, nur Gesangmit Klavier oder Gitarre begleitet. Seit sechs Jahren tourt der kanadische Sänger mit viel Charme und Charisma erfolgreich durch Europa.Zusammen mit der klassisch ausgebildeten Cellistin Ruth Maria Rossel, ist ein stimmungsvoller, abwechslungsreicher Konzertabend im wunderschönen Ambiente des Projekt Gastraums gewiss!Ruth Maria Rossel studierte an den Musikhochschulen Würzburg, Stuttgart und Mozarteum in Salzburg, wo sie mit dem Magistra Artium abschloss. Die Stipendiatin und Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe, verzauberte schon mit ihrer ersten Electropop Solo CD ihr Publikum und beeindruckt mit ihrem zweitem Album "BACK2THERUTH" - Cello meets Dancefloor und Electropop erneut."Das Cello von Ruth Maria Rossel schwingt, swingt und singt. Es weint lacht und tanzt - kurz: es lebt!" (Oliver Hochkeppel, Süddeutsche Zeitung)Während ihrer Konzerte sampled die Musikerin ihr Instrument live mit einer "loop machine" und kann so verschiedene Tonspuren zu einem einzigartigen Klangerlebnis zusammenfügen.Lassen Sie sich von der Musik der beiden Musiker mitreissen und geniessen Sie einen wunderbaren stimmungsvollen Abend.Um 18:00 öffnen sich die Pforten für euchUm 20:00 Uhr beginnt das Konzert.Karten gibts für 20€ im Vorverkauf oder an der AbendkasseUnd hier gibts die Tickets im Vorverkauf:per E-mail unter: Pfortenoeffner@projekt-gastraum.de

per Telefon unter:(...Nur während der Öffnungszeiten von Bar/Café!!!)persönlich bei: vor Ort im GASTRAUM, Donnerstagabends 18-24 und Sonntagmittags 14-18Uhr (...Bitte achtet auf geschlossene Pforten!!!)persönlich bei: LUMOOLI, Walfischgasse 6, 89073 Ulm, Montags bis Freitags 10-18 und Samstags 10-16UhrHP : www.davidblairsongs.com Facebook: www.facebook.com/DavidBlairOfficial Instagram: www.instagram.com/davidblairsongs/ EPK :Web: https://ruthmariarossel.com/ Video : https://youtu.be/lg9c2lFNu6g Fotonachweis David Blair : Andreas SchweigertFotonachweis Ruth Maria Rossel : Freies Pressefoto