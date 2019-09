10 Years Pig-Ass Rockabilly

Die Sau kommt rum..... um es genau zu sagen ist Pig-Ass & the Hoodlums seit 10 Jahren on the Road. 111% Rock`n`Roll; laut schnell und dreckig. Nun wird es Zeit neue Wege zu bestreiten. Die drei Musiker und das Schwein bekommen Unterstützung von einer Big Band in Komplettbesetzung, um die Songs noch druckvoller und facettenreicher zu präsentieren. Im Programm sind unter anderem Songs vom Brian Setzer Orchestra sowie die bekannten All- Time Klassiker die seit Jahren von dem Trio auf ihre unverkennbare Art präsentiert werden. Special Guests die die Band in den letzten 10 Jahren begleiteten runden das Programm ab.Location: Schranne in IllertissenKarten gibt es bei Reservix https://www.reservix.de/tickets-10-years-pig-ass-t... schranne-illertissen-am-10-11-2019/e1353801