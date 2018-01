Iglinger Kinderkleidermarkt Frühjahr/Sommer am 10.03.2018

Am Samstag, den 10.03.2018 von 11.00 – 13.00 Uhr findet der Kleidermarkt für gebrauchte Kinderkleidung, Kinderzubehör und Spielzeug in der Turnhalle der Grundschule Igling, Schulstraße 14 statt.Insbesondere findet man dort schöne und gut sortierte Baby- und Kinderbekleidung für die wärmeren Tage bis zur Größe 146. Neben Autositzen, Fahrräder, Bobby Cars und Kinderwägen werden auch Sport- und Spielzeug sowie Spiele, Bücher DVDs und vieles mehr verkauft.Schwangere können gern in Begleitung einer weiteren Person von 9.30 – 10.30 Uhr die entspannte Atmosphäre nutzen und sich mit umfangreichem Kleinkindbedarf und Umstandsmoden eindecken. Bitte den Mutterpass mitbringen!Der Erlös (15% vom Verkauf und 10% zusätzlich auf den Verkaufspreis) kommt im vollen Umfang der Kindertagesstätte Igling zugute.Nummernvergabe: Dienstag, den 27.02.2018 von 20:00 – 22:00 Uhr unter den Telefonnummern 0162 59272-33 | 0162 59272-68 | 0162 59272-59Die Ware wird am Freitag, 09.03.2018 zwischen 15.00 – 17.00 Uhr angenommen und kann am Samstag, 10.03.2018 von 16.45 – 17.15 Uhr wieder abgeholt werden.Alle Informationen noch einmal ausführlich unter http://www.kita-igling.de