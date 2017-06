Openair-Boxen in Idar-Oberstein, Schleiferplatz

Am 19. August findet das mittlerweile zur Tradition gewordene Boxevent unter freiem Himmel auf dem Schleiferplatz in Idar-Oberstein statt. Interessante Kämpfe werden auch in 2017 geboten. 1. Vorsitzender Bernd Klein:"Wir haben mit unseren Sponsoren zusammen schon enorme Vorarbeit geleistet, ohne die das Projekt erst garnicht zu stemmen wäre, und hoffen unsere vielen Boxfans mit Boxen pur und einem wie immer tollen Rahmenprogramm begeistern zu können."Vor der Brasserie Idar-Oberstein, die für Getränke und das leibliche Wohl sorgen, werden am 19.8.2017 gegen 19 Uhr die Fights beginnen. Ende der Veranstaltung wird gegen mitternacht sein. Wir freuen uns auf Euch.Wichtige News dazu im Vorfeld natürlich bei http://sportreporter24.de oder den einschlägigen Boxsportgruppen in Facebook: https://www.facebook.com/groups/boxenistmagie/