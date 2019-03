Ichenhausen : Gasthof Hirsch |

Dr. Rainer Rothfuß referiert in Ichenhausen über die schwindende Demokratie.

Wir wollen keine "Vereinigten Staaten von Europa", sondern nationale Einzelstaaten im europäischen Verbund.



Keine europaweite Bankenhaftung

Keine europäische Arbeitslosenversicherung



Erfahren Sie, was die AfD für die Europawahl im Program hat,

für was die Partei wirklich steht.

Kommen Sie zu dieser Veranstaltung, informieren Sie sich und stellen Sie Fragen.