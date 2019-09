Informationsveranstaltung zur Stadtratswahl Ichenhausen 2020

Ichenhausen : Dilldappersaal |

Liste Ichenhauser Bürger



Die Liste Ichenhauser Bürger (LIB) wird zusammen mit Bündnis '90/ die Grünen mit einem gemeinsamen Wahlvorschlag zur Stadtratswahl 2020 antreten.

Vorrangige Anliegen der LIB sind Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und Umweltschutz, worüber Armin Pawellek vom Vorstand der LIB in einer Veranstaltung am 18.September informiert (Dilldappersaal, Marktstraße 18 in Ichenhausen; Beginn 19 Uhr). Eingeladen ist als Referent der Landtagsabgeordnete Maximilian Deisenhofer.

Die Moderation übernimmt Marc Hettich, Journalist und Filmemacher aus Krumbach.