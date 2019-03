März vor 100 Jahren

Auch schon im März 1919, also vor 100 Jahren, war die Zeitumstellung ein Thema.So stand damals im "Volksfreund", einer Zeitung, die in Ichenhausen gedruckt wurde, folgender Text:In Bälde dürfte die Entscheidung darüber fallen, ob die Sommerzeit auch für das Jahr 1919eingeführt werden soll.Als Zeitpunkt hierfür würde wohl wieder, wie im Vorjahre, die Mitte des Monats April in Betracht kommen. Der Grund, der für die Einführung der Sommerzeit in den letzten drei Jahren maßgebend war, ist eine erhebliche Licht- und damit Kohlenersparnis. Es ist anzunehmen, daß dieser Grund in Anbetracht des Kohlenmangels auch heuer zur Geltung gelangt.Übrigens ist die Sommerzeit von unseren Gegnern, die sie seinerzeit von uns übernommen haben, bereits am 1. März für die besetzten Gebiete angeordnet worden."Wie die Entscheidung wohl ausging?