‚Tag des offenen Denkmals’ in Hurlach:  Ein Fuggerschloss als Treffpunkt der Kulturen

Im Schlosshof vor dem eindrucksvollen Hauptportal war ein großes Festzelt aufgebaut. So konnten die Besucher trotz gelegentlicher Regenschauer im Trockenen zusammen sitzen und Gaumenfreuden aus aller Welt kosten. In ihren farbenfrohen Nationaltrachten luden Mitarbeiter des Schulungszentrums zu einer kulinarischen Entdeckungsreise ein. Indisches Curry, nigerianischer Eintopf und äthiopische Injera-Fladen, aber auch Würstchen mit Pommes und Chili con Carne schmeckten jungen und älteren Gästen.In der äthiopischen Ecke konnte man hinterher noch auf ein Tässchen Buna (amharisch: Kaffee) vorbeischauen. Hier wurde die aus dem Heimatland des Kaffees bekannte traditionelle Kaffeezeremonie zelebriert. Unter den Torbögen um den Schlosshof waren Stände aufgebaut, wo Kunsthandwerker aus der Region ihre Erzeugnisse anboten: Gartendeko und Blumengestecke, selbstgenähte Schals und Handtaschen.Zahlreiche Besucher nutzten den Tag des offenen Denkmals als Gelegenheit, um das Fuggerschloss einmal von innen zu besichtigen und einen Einblick in seine heutige Nutzung als Schulungszentrum zu erhalten. Der ehemalige Schlossbesitzer Dr. Hartmut von Schnurbein führte höchstpersönlich eine Führung durch. Passend zum diesjährigen Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ erfuhren die Teilnehmer, wie das historische Gebäude im Lauf seiner Geschichte erweitert und renoviert wurde. Um das Jahr 1610 von den Fuggern als Landsitz erbaut, wechselte das Hurlacher Schloss mehrmals die adligen Besitzer. Nach Kriegsende diente das Anwesen zunächst als Unterkunft für Flüchtlinge, später als Altersheim und SOS-Kinderdorf. Heute leben hier Mitarbeiter und Kursteilnehmer der internationalen Organisation ‚Jugend mit einer Mission‘, die sich um die Erhaltung des denkmalgeschützten Gebäudes kümmern. Herrenzimmer wurden zu Mehrbettzimmern, die Dienerwohnung zu einer Gästewohnung, und der alte Haferboden dient jetzt als Versammlungsraum - das ehrwürdige Gemäuer steckt immer noch voller Leben.Im Schlosshof sorgte die Hurlacher Blaskapelle für gepflegte Unterhaltung, dieses Jahr von der kleinen Bühne unter dem markanten Zinnenturm. Anschließend führten die Kindergartenkinder des örtlichen Kindergartens Farbenfroh das Singspiel „Dornröschen“ auf. Die „Schlossband“, bestehend aus jungen Mitarbeitern aus Nigerien, Brasilien, den USA und Deutschland, gab einige Lieder zum besten. Genauso international ging es weiter: Ein Team aus Brasilien zeigte einen Hula-Tanz, und Gastmusiker aus Fiji und Äthiopien spielten einige Klänge aus ihrer Heimat. Zum Abschluss spielte ein Trio aus Augsburg traditionelle irische Volksmelodien. Zum Klang von Geige, Gitarre und Cajon brachten sie Jung und Alt auf der Tanzfläche in Bewegung.Wem es im Freien schon zu kühl war, konnte sich noch mit einem heißen Getränk in einen der Speisesäle oder das gemütliche Café setzen. Eine große Auswahl an Kuchen und Torten ließ keine Wünsche offen. „Wunderbar, dass das Schlossfest auch bei diesen Wetterbedingungen statt gefunden hat“, sagte ein Ehepaar aus dem Dorf, während sie den Nachmittag im Speisesaal ausklingen ließen. „Denn da muss man einfach jedes Jahr dabei sein.“Manuel Freischlad