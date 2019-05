Wettbewerb für Start-ups im Rahmen der Faszination Heimtierwelt

Mit dem Ziel der Entdeckung und Förderung talentierter Start-ups richtet der Veranstalter takefive-media gemeinsam mit dem Hauptsponsor zookauf am 29. und 30. Juni auf der Heimtiermesse Faszination Heimtierwelt in den Alten Schmiedehallen auf dem AREAL BÖHLER in Düsseldorf einen großen Wettbewerb aus, bei dem Besucher aufgefordert werden, über ihr persönlich bestes Start-up der Faszination Heimtierwelt abzustimmen. Flankiert wird dies durch eine Kooperation mit der Fachzeitschriftdes Dähne Verlags, der in diesem Jahr, ebenfalls an Newcomer-Firmen und Start-ups, erstmals denBest Newcomer Award verleiht.Die Auszeichnung eines herausragenden Start-ups auf der Messe stellt für die Gründer eine ungeheure Chance dar, denn der Gewinner des Wettbewerbs wird als „Rising Star“ der Heimtiermesse ausgelobt und qualifiziert sich darüber hinaus mit dem Erhalt einer „Wild Card“ für das Voting zum „Best Newcomer Award 2019“. In einem Auswahlverfahren auf dem Heimtier-Kongress in Hamburg am 8. und 9. Oktober erhalten fünf Newcomer-Firmen – darunter auch der „Rising Star“ der Faszination Heimtierwelt – die Möglichkeit, ihre Produkte einem großen Publikum zu präsentieren. Der Preisträger wird aus der Gesamtzahl abgegebener Stimmen eines Online-Votings der-Leser sowie einer Abstimmung der Besucher des Heimtier-Kongresses bestimmt.„Die Herausforderungen innerhalb der Branche sind vielfältig. Demgegenüber gibt es viele frische, kreative Ideen. Nicht nur, aber auch von Start-ups. Mit diesem Wettbewerb ermöglichen wir es kreativen Unternehmern die erforderliche Aufmerksamkeit zu erhalten und mit namhaften Experten der Branche in Kontakt zu treten. Das ist nicht nur motivierend, sondern auch sehr wertvoll, denn durch den Wettbewerb werden sie auf nationaler Ebene sichtbar“, erklärt takefive-Geschäftsführer Stephan Schlüter.Visionen und Ideen einen Raum gebenWer vom Potenzial der Faszination Heimtierwelt profitieren möchte und die eigenen Ideen einem etablierten Fachpublikum sowie interessierten Besuchern präsentieren will, kann sich noch bis zum 12. Mai mit einem eigenen Messestand für das Start-up Village anmelden. Es gibt nur begrenzte Plätze, die nach dem Eingang der Anmeldungen vergeben werden.Weitere Informationen zur Messe und für die Anmeldung eines Standplatzes im Rahmen der Sonderfläche Start-up Village erhalten Interessierte unter: www.faszination-heimtierwelt.de/startup-village