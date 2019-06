Faszination Heimtierwelt und Fachforum Heimtier: Workshop-Anmeldung noch möglich

Heimtierfreunde und Besucher mit Branchenbezug können am 29. und 30. Juni in den Alten Schmiedehallen auf dem AREAL BÖHLER in Düsseldorf in zahlreichen Workshops und Vorträgen der jeweiligen fachlichen Rahmenprogramme der Faszination Heimtierwelt sowie des Fachforum Heimtier zielgerichtete Informationen zu unterschiedlichen Themen des Heimtier-Bereichs erhalten. Der Veranstalter takefive-media GmbH hat hierzu gemeinsam mit dem Hauptsponsor zookauf renommierte und fachkundige Referenten, Experten und Autoren eingeladen, die an beiden Messetagen mit viel Know-how zu aktuellen Themen referieren. Da die jeweiligen Plätze innerhalb der Workshops und Fachvorträge begrenzt sind, können sich Interessierte ab sofort und noch bis zum 23. Juni zu den jeweiligen Aktionen anmelden.Von der Ernährungsberatung, über sinnvolle Auslastungen des Vierbeiners bis hin zu Katzenspielzeug selber machen oder Gestaltungstipps eines Aquariums mit Aquascaper Manuel Krauß powered by zookauf bieten die Workshops interessante und informative Einblicke in die vielfältige Welt der Heimtierhaltung. Erfahrene Profis führen die Besucher durch das unterhaltsame Programm. Weitere Informationen zu allen Workshops und zur Anmeldung stehen ab sofort online bereit unterwww.faszination-heimtierwelt.de/highlights/workshopsDie im Rahmenprogramm des Fachforums Heimtier stattfindenden Workshops sind ausschließlich einem Fachpublikum, etwa Groß- und Einzelhändlern, Herstellern sowie anderen Besuchern mit Branchenbezug, vorbehalten. Namhafte Referenten informieren über aktuelle Entwicklungen innerhalb der Heimtierbranche und bieten Lösungen zur Umsetzung. So greift beispielsweise der Workshop „HANDEL, WANDEL, E-COMMERCE - von ungewisser Zukunft und maximaler Gestaltungsoption“ powered by zookauf den Wandel innerhalb der Handelslandschaft auf. Weitere Themen sind unter anderem EDV-gestützte Warenverfügbarkeit sowie die kundenfreundliche Ladengestaltung. Einen umfassenden Einblick erhalten Interessierte online unterwww.faszination-heimtierwelt.de/fachforum-heimtier/workshops-fachforum-heimtierAdresse:Faszination HeimtierweltFachforum Heimtier29.06. – 30.06.2019Hansaallee 321, 40549 Düsseldorfwww.faszination-heimtierwelt.de