Faszination Heimtierwelt - Relaunch der zookauf Aquarien-Einrichtungsmeisterschaft feiert Premiere in Düsseldorf

Die Erfolgsgeschichte des Wettbewerbs begann 2012, als die zookauf-Gruppe als Veranstalter in Kooperation mit namhaften Sponsoren aus dem Aquaristik-Bereich die zookauf Aquarien-Einrichtungsmeisterschaft im Rahmen der Fachmesse Garten- & Zooevent ins Leben rief. Zielsetzung war es, den Fachhandel sowie den Sortimentsbereich der Aquaristik nachhaltig zu stärken und zugleich ihre Fachkompetenz öffentlichkeitswirksam darzustellen. Das Teilnehmerfeld umfasste die Mitarbeiter und Leiter der Aquaristik-Abteilungen der teilnehmenden zookauf-Fachmärkte. Diese dokumentierten zuvor anhand von Fotos die Entwicklung der im Fachhandel vor Ort eingerichteten Aquarien und eine Fachjury entschied, wer sich beim Live-Finale im Rahmen der Garten- & Zooevent messen konnte. Abschließend stimmten die Fachbesucher über die Platzierungen der Beiträge ab. Die fünfte und vorerst letzte Auflage der Meisterschaft fand 2016 statt.Nach der Kreativpause und der Weiterentwicklung des Konzepts sind nun seit April 10 zookauf-Fachmärkte im Rennen. In den nun folgenden Wochen werden die Vollblut-Aquarianer mit Begeisterung und Können an einer Top-Einrichtung feilen, um sich für einen der fünf begehrten Plätze für das große Finale in Düsseldorf zu qualifizieren. Anhand anonymisierter Fotos der Aquarien entscheidet hierüber erneut eine Fachjury. Die Sponsoren der diesjährigen Meisterschaft sind neben zookauf die Unternehmen Aquadistri, JBL, sera und Tetra.Messebesucher, die sich das wässrige Spektakel am letzten Juni-Wochenende auf der Faszination Heimtierwelt hautnah vor Ort anschauen möchten, können den spannenden Wettbewerb im Flair der Aqua-Terra-Lounge verfolgen. Die beeindruckend ausgestaltete Fläche, die in diesem Jahr um den Terraristik-Bereich erweitert wurde, bietet Tierfreunden und Fans der Aqua- und Terraristik zudem spannende Workshops zum Mitmachen, unter anderem mit Aquascaping-Profi Manuel Krauß. Darüber hinaus besteht ausreichend Gelegenheit für informative Gespräche mit Aquaristik-Profis in einer angenehmen Atmosphäre.Für gute Stimmung und viel Freude wird auch die Gewinnaktion des packenden Events unter den Messebesuchern sorgen. Denn die fünf eingerichteten Aquarien der Finalisten werden unter allen Heimtierhaltern verlost, die an der Abstimmung teilgenommen haben. Außerdem werden fünf weitere originalverpackte Becken des gleichen Modells – NEWA Mirabello Aquarien-Sets „zookauf Edition“ – verlost.Weitere Informationen zur Messe erhalten Tierfreunde unter:www.faszination-heimtierwelt.de