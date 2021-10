Mystische Externsteine - die Kraft der Steine

Die mächtige Sandsteinformation der Externsteine im Teutoburger Wald zieht jedes Jahr unzählige Besucherinnen und Besucher in ihren Bann. Auch wir sind immer wieder fasziniert von diesem einzigartigen Naturdenkmal und statten ihm gerne einen Besuch ab.

Anfang Oktober machen wir uns auf den Weg zu den mystischen Steinen, die nach einem kurzen Spaziergang vom Parkplatz durch den Wald wie an einer Kette aufgezogen vor uns auftauchen. Unter der Woche ist hier nicht ganz so viel los und wir können unsere Tour zu den Externsteinen entspannt genießen. Auf einen Besuch des Informationszentrums verzichten wir dieses Mal. Wenn ihr mehr zur Geschichte der Steine erfahren möchtet, solltet ihr euch die Ausstellung aber unbedingt anschauen.Archäologische Funde aus der Alt- und Mittelsteinzeit belegen, dass schon zu dieser Zeit Menschen die Felsformation besuchten. Im Mittelalter entstanden in und an den Steinen wohl das Felsengrab und die obere Kapelle. Das Kreuzabnahme-Relief aus dem 12. Jahrhundert ist die älteste aus massivem Stein gehauene Steinmetzplastik nördlich der Alpen. Und wer an den Externsteinen seine Phantasie spielen lässt, wird in den Felsen wilde Tiere entdecken. Die sind aber nicht durch Hammer und Meißel entstanden, sondern durch Verwitterung. Ob die Tiere zur Sommersonnenwende wohl zum Leben erweckt werden? Auf jeden Fall treffen sich dann an Esoterik Interessierte am Fuß der Felsen, und auch in der Walpurgisnacht wird dort gefeiert. Im 17. Jahrhundert wurde vom Lippischen Landesherren unmittelbar an den Externsteinen sogar ein Lustschloss errichtet. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde es wieder abgerissen. Ein paar Jahre später staute man den Bach Wiembecke zu einem Teich auf.Wir genießen den sonnigen Herbsttag und die entspannte Atmosphäre an den Steinen und spazieren einmal um den Wiembecketeich, in dem sich die mächtigen Felsen malerisch spiegeln. Mit etwas Glück könnt ihr am Teich Libellen und sogar den Eisvogel beobachten. Und wenn ihr an den Externsteinen selbst noch nicht genügend Kraft und Energie getankt habt, könnt ihr das während des Spaziergangs beim Waldbaden nachholen.Wollt ihr den Steinen auf's "Dach" steigen? Kein Problem - gegen ein Eintrittsgeld könnt ihr die in den Fels geschlagenen Treppen nutzen und von der Spitze der Steine den Blick in die Landschaft genießen.Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie - bleibt gesund undmunter!