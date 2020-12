Rund um Horgau im Landkreis Augsburg

Horgau : Horgauergreut |

Manchmal lohnt ein kurzer Abstecher beim Einkaufen.

Ich fuhr für einen Einkauf in das 7km entfernte Horgau und machte einen Abstecher nach Horgauergreut, direkt neben Horgau.Dort suchte ich nach Fotomotiven, wie die kath. Kirche St. Maria Magdalena, die St. Nikolaus-Kapelle in Auerbach oder durch Zufall entdeckt eine schöne Kapelle am Ortsrand von Horgauergreut, die "Dankkapelle Johannes der Täufer" heißt.Besonders diese hat es mir angetan. Die sechseckige Form hat schon mal meine Blicke auf sich gezogen und oben der Türmchenaufsatz. Bauherr war Johannes Holland aus dem selbigen Ort.Das Innere der Kirche war lichtdurchflutet und durch die Holzverkleidung richtig gemütlich.Rundum waren Gemälde zu sehen, die ein bekannter Augsburger Kirchenmaler Hermenegild Peiker malte. Er rekonstruierte schon etliche Fresken- und Wandmalereien, die z.B. im 2. Weltkrieg zerstört wurden. Unter anderem rekonstruierte er die im Krieg zerstörten Wandmalereien im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses.