METALZA ab September in Homberg/Efze

METALZA - das erfolgreiche Fitness-Abrock-Programm für Fans der harten Klänge

startet ab 11. September 2018 Uhr mit Trainerin SARA MOTEKA in Homberg/Efze! METALZA verbindet Powermoves, Kick & Punch und Dance-Elemente zu Hardrock und Metal und heizt den Teilnehmern mit Action und Fun ordentlich ein! Bei METALZA werden neben Ausdauer und Stärkung der Muskulatur viele weitere koordinative Fähigkeiten trainiert. In den Regionen um Marburg, Schwalmstadt, Kirchhain und Homberg/Ohm sind in den letzten Jahren mehrere erfolgreiche METALZA-Kurse angelaufen. Ebenso begeistert METALZA bei internationalen Rock- und Metal-Festivals als Fitness- und Animationsprogramm. Mit unserer Trainerin Sara Moteka wird nun auch in Homberg/Efze ein neuer Kurs angeboten: Ab September findet METALZA regelmäßig dienstags von 19.00 bis 20.00 imstatt! Kommt vorbei und lasst Euch anstecken vom METALZA-Feeling. 1 x Schnupperstunde gratis. Anmeldungen über die VHS Schwalm-Eder-Kreis oder unter www.metalza.de/kontaktformular/