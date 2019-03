Gesundheitstag Holzminden

Holzminden : Stadthalle |

Am 28. April 2019 wird zum vierten Mal der Gesundheitstag in der Holzmindener Stadthalle veranstaltet, um generationsübergreifend über verschiedene Themenbereiche der Gesundheitsbranche zu informieren. Dort stellen sich Experten, Vereine und Ehrenamtliche aus Holzminden und Nachbarregionen vor und laden an den Ständen zum persönlichen Kennenlernen ein. An informativen Fachvorträgen zu Themen, mit denen sich fast jeder schon einmal beschäftigt hat, können die Besucher kostenfrei teilnehmen.



Das zu einem gesunden Lebensstil genügend Bewegung und auch die richtige Ernährung gehören ist mittlerweile allseits bekannt. Doch welche Lebensmittel wirklich gesund sind und von welchen wir lieber die Finger lassen sollten, stellt die Gesundheits- und Ernährungsberaterinnen Kerstin Rojczyk in ihrem Fachvortrag zum Thema „Gesund unterwegs mit Omega-3“ vor. Das richtige Verhältnis von bestimmten Lebensmitteln kann zu einer besseren Figur, mehr Energie und Ausgeglichenheit im Leben führen.

Welche Ernährungsweisen bei Krankheitsbildern wie Krebs oder Arthrose besonders erfolgsversprechend sind, wird in den Leitreferaten von Dr. Fred Martin um 12 Uhr und um 13 Uhr von Hans Walrafen vorgestellt.



Neben der richtigen Ernährung ist es genauso wichtig genügend Wasser zu sich zunehmen, doch ist beispielsweise unser Leitungswasser tatsächlich frei von Schadstoffen? Der Wasserexperte Mario Weisbrod aus Harsum berät die Besucher an seinem Stand zum Thema Trinkwasser, die Vorteile und die Handhabung von Trinkwasserfiltern für Zuhause und kann Analysen von der heimischen Wasserqualität erstellen.



Nicht nur eine Veränderung der Ernährungseinstellung kann dazu beitragen, sich in seinem Körper wohl zu fühlen, auch kosmetische Produkte können ein gesundes Äußeres unterstützen. Die Anti-Aging Expertin Margrit Fürstenau bietet am Stand eine Typberatung, mit hilfreichen Tipps für das richtige Make-up im Alter, an und informiert über verschiedene Beautykuren. Eine weitere Behandlungsmöglichkeit zur Hautverjüngung und Verbesserung des Hautbildes mit körpereigenen Zellen, z.B. bei Narben und Falten stellt Dr. Norbert Sass mit der Fibroblasten Behandlung vor.



Die Naturheilpraktikerin Anja Bruns beschäftigt sich mit typischen Volkskrankheiten und erklärt mit ihren Vorträgen um 14 Uhr „Asthma, Heuschnupfen und Neurodermitis“ sowie um 15:45 Uhr „Arthrose der Hüfte und des Knies“ wie diese erfolgreich naturheilkundlich behandelt werden können. Darüber hinaus haben die Besucher die Möglichkeit an ihrem Stand eine Laserakupunktur und eine Schröpfkopfmassage auszuprobieren und sich von deren Wirkungsweisen zu überzeugen.



Viele Menschen leiden oft unter Kreislaufprobleme oder Durchblutungsstörungen. Ein Lichtensteiner Unternehmen hat verschiedene Behandlungsgeräte entwickelt, die durch physikalische Gefäßtherapien den Blutkreislauf anregen. Die Besucher haben die Möglichkeit eine Ganzkörperbehandlung mit verschiedenen Modulen für eine bessere Durchblutung auszuprobieren.



Ganz unter dem Motto der Früherkennung und regelmäßiger Gesundheitskontrollen führen viele Aussteller Gesundheitstest an den Ständen durch. Gerade eine Veränderung der Seh- und Hörkraft löst oft Symptome, wie Orientierungs- und Gleichgewichtsprobleme als auch Kopfschmerzen aus. Der Hörexperte Jens Mittelstädt aus Hamburg stellt in seinem Fachvortrag den „Zusammenhang zwischen Hören und geistiger Fitness“ vor. Darüber hinaus können sich die Besucher einem sehr genauen Hörtest unterziehen und im Bereich Optik über die neuesten Lese- und Vergrößerungshilfen informieren.



Außerdem wird das Thema "Mobilität" im Alltag an verschieden Ständen in der Stadthalle vorgestellt. So lassen sich nicht nur die neuesten Rollatoren, Scooter und Gehhilfen vor Ort ausprobieren, sondern es erfolgt auch eine genaue Einweisung in die Benutzung der Geräte. Das richtige Schuhwerk kann ebenfalls helfen schmerzende Punkte beim Laufen zu entlasten. Eine optimale Passform des Schuhs ist ebenfalls für Sportler, die sich richtig bewegen wollen, wichtig. Welches Schuhwerk das passende für den einzelnen ist, können die Besucher bei einer Laufanalyse am Stand des Vitalzentrums herausfinden. Außerdem bietet das Vitalzentrum für die Radsportler unter den Gästen eine fachkundige Radanalyse, um eine falsche Haltung zu verhindern und die Leistung zu steigern.



An vielen Ständen erhalten die Besucher wertvolle Informationen über die verschiedenen Wohnmöglichkeiten im Alter. Vor Ort vertreten sind verschiedene Seniorenresidenzen und Pflegedienste und können miteinander verglichen werden. Des Weiteren können sich die Besucher über Selbsthilfe und den Hausnotruf informieren, der über einen Sender am Handgelenk ausgelöst werden kann.



Die ersten 20 Besucher dürfen sich über ein kleines Wohlfühlpaket freuen. Das Stadthallen-Café ist während der Veranstaltung am Sonntag, den 28. April, von 11-17 Uhr geöffnet.



Veranstaltung: Gesundheitstag Holzminden

Veranstaltungsort: Stadthalle Holzminden

Adresse: Sollingstraße 101, 37603 Holzminden ‎

Termin: 28. April 2019

Öffnungszeiten: So. 11:00 bis 17:00 Uhr

Eintritt: - frei -