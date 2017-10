Bericht zum 5. Hofturnier der Golden Sunrise Ranch am 30.09.2017

Hollenbach : Golden Sunrise Ranch |

Erfolgreicher Turniertag auf der Golden Sunrise Ranch

Am Samstag, den 30. September war es wieder soweit - auf der Golden Sunrise Ranch in Mainbach-Hollenbach fand bei herrlichem Herbstwetter das immerhin schon 5. Hofturnier statt. Auch in diesem Jahr nahmen neben Reitschülern und Einstellern des Westernreitstalls geladene Freunde und Gäste teil.Da das Hofturnier der Golden Sunrise Ranch eine Breitensportveranstaltung ist, waren auch Reiter anderer Reitweisen gerne gesehen. So gab es eine bunte Mischung aus Vertretern des Klassischen sowie Western Reitstils. Zudem schauten wieder viele interessierte Besucher vorbei. Gerichtet wurde heuer von Carola Dichtl, unterstützt von Ringstewart Viola Erhard.Folgende Reiter-Pferd-Kombinationen konnten sich Erste Plätze sichern:Showmanship at Halter: Ramona Glas mit DociPleasure Open: Sabine Hammer mit FlorianoPleasure Schulpferde: Christina Schlüter mit PlayboyPleasure Walk & Trot: Laura Zinsmeister mit RittalenaHorsemanship Open: Sabine Hammer mit FlorianoHorsemanship Schulpferde: Eva Fink mit DociHorsemanship Walk & Trot: Monja Jeske mit PlayboyFührzügel Horsemanship: Markus Leitenmeier mit BebboFührzügel Trail: Markus Leitenmeier mit Bebbo TrailOpen: Sabine Hammer mit FlorianoTrail Schulpferde: Eva Fink mit MausTrail Walk & Trot: Hanna Langenegger mit Little BoyRanch Riding Open: Sabine Hammer mit FlorianoRanch Riding Schulpferde: Eva Fink mit DociNeben den begehrten Pokalen und Schleifen gab es tolle Ehrenpreise, welche von unseren Sponsoren Krämer Pferdesport, Loesdau, Marstall, HorSeven, Reitberger Agrarhandel und HippoSport gestiftet wurden.Dank des großartigen Engagements der vielen freiwilligen Helfer bei der Organisation, Bewirtung, an der Meldestelle und allen anderen anfallenden Aufgaben rund um das Turnier sowie unseres professionellen Moderators Max Uder wurde auch dieses Jahr das Turnier zu einem besonders schönen Event, welches wir gerne im Herbst 2018 wiederholen!Weitere Bilder und Informationen finden sich auf unserer Homepage: www.golden-sunrise-ranch.de. Text: Golden Sunrise Ranch / Bilder: Mandy Kastelberger Photography