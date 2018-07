Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Wanderung über die Burg Wohldenberg zum Schloss Derneburg

Unsere Tour führt uns vom Treffpunkt aus an Holle vorbei zwischen Feldern hinauf zur Burgruine Wohldenberg. Vom rechteckigen Burgturm aus hat man einen schönen Rundblick bis hin zum Harz. An einer wenig befahrenen Straße entlang geht es nach Sottrum und dann über den Westberg zum Schloss Derneburg. Im Glashaus am Schloss kehren wir zu Kaffee und Kuchen ein. Von hier aus geht es dann gestärkt den letzten Kilometer zurück zum Bahnhof Derneburg. Die Verpflegung für unterwegs kommt aus dem Rucksack.Wegstrecke: Die ca. 13 km lange Strecke verläuft auf gut begehbaren Wirtschafts- und Wald-wegen und ein Stück am Straßenrand. Die Steigungen sind moderat, aber wer mag, nimmt Stöcke mit.Sie sind 45 oder älter, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Kommen Sie doch einfach mal ganz unverbindlich mit.Diese Veranstaltung ist angemeldeten Teilnehmern vorbehalten. Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49ontop Gruppe Hannover: https://www.49ontop.de/regionalgruppen/kontakt-reg... Wissenswertes Online: http://49ontop.de/wissenswertes.php