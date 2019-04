Ostern 2019 in Idensen

Die Kirchengemeinde Idensen-Mesmerode feiert die Kar- und Osterwoche. Zu einigen Gottesdiensten und Veranstaltungen laden wir besonders ein.

Es beginnt mit einem Tischabendmahl am Gründonnerstag, den 18. April um 18:30 Uhr in der Neuen Kirche. Zusammen am Tisch mit Speisen, zu denen jeder seinen Teil beiträgt und mit den anderen teilt, eine Liturgie, die aufgeteilt gelesen wird, und Liedern, die gemeinsam gesungen werden.

Am Karfreitag ist alles vorüber. Am Kreuz geht zu Ende, was so verheißungsvoll begonnen hat. Die Jüngerinnen und Jünger erleben Jesus noch einmal hautnah, seine Hingabe, seine Liebe zu den Menschen, seinen Weg zum Ziel und nehmen Abschied. Wir auch - mit Liedern, Texten und Gebet geht es in die Stille. Andacht zur Sterbestunde Jesu um 15:00 Uhr im Altarraum der Neuen Kirche.

Ostersonntag – das große Fest! Es ist doch nichts zu Ende, sondern alles wird neu. Das feiern wir um 10:30 Uhr in der Sigwardskirche mit einem Gottesdienst und anschließendem Brunch. Für die Kinder wird es eine Osternestsuche und mehr Programm geben. Um besser planen zu können, wird um Anmeldung (im Gemeindebüro & küster@kirche-idensen.de) gebeten. Das Buffet kann mit eigenen Beiträgen bereichert werden. Für Brötchen, Osterbrot, Eier und Getränke sorgt die Kirchengemeinde.