Masern-Impfpflicht - Kosten und Zahlen

das Thema Impfpflicht für Masern bewegt mich sehr, daher war ich aktiv und habe gerechnet.Ich kam zu dem Ergebnis, dass bei den über 15 Mio. geplanten Impfungen (alle Kinder unter 18, + Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten) mehr als 3.615.015 Fällen vonzu erwarten sind – für eine Impfung (siehe Beipackzettel - https://portal.dimdi.de/amispb/doc/pei/Web/2613043... ). Da zwei Impfungen + Auffrischung alle 10 Jahre empfohlen wird, muss die Zahl noch hochgerechnet werden.Zum Vergleich: 2018 gab es 543 Masernfälle in Deutschland.Außerdem habe ich die Aura zum Thema Masern gemalt (einen Teil der Zeichnungen, mit Erklärungen, habe ich auf meiner Homepage veröffentlicht, siehe www.leben-im-mittelpunkt.de, Forschung, Studien).Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass Masern eine Botschaft hat, die gehört werden möchte und dass Impfungen das Immunsystem stark stören können.Diefür die Impfung von 15 Mio. Menschen belaufen sich auf 645 Mio. bis 1.514,85 Mio. € für eine Impfung. Da zwei Impfungen empfohlen werden, macht das rund 1.300.000.000. – 3.000.000.000 €. Die Kosten für die Auffrischung alle 10 Jahre, kommt noch dazu. Je nachdem ob ein billiges Impfmittel (33,43 € + ca. 10 € für den Arzt) oder das teureres (90,99 € + ca. 10 € für den Arzt) verwendet wird schwanken die Kosten (Quelle: https://www.impfschaden.info/impfungen-allgemein/k... ).Zusätzlich kommen noch die Behandlungskosten für die über 3.615.015 Impfschäden (für die 1. Impfung) dazu.Wenn man die Kosten, die Nebenwirkungen (Impfschäden) und den Nutzen berücksichtigt, dann ist eine Zwangsimpfung gegen Masern nicht gerechtfertigt. Aus meiner Sicht macht es Sinn, die Behandlung von Masern zu optimieren und Aspekte, wie: Glaubenssätze, seelische Verletzungen und das eigene Abwehrsystems, stärker mit einzubeziehen.Alles Liebe – gerne dürft Ihr diese Info weiterleiten.