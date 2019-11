Weihnachtskonzert Shanty-Chor Blaue Jungs Bolzum

Hohenhameln : Dorfgemeinschaftshaus |

Beginn: 07.12.2019 | 15.00



Weihnachten auf hoher See

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) wird gebeten.

Ort:

Dorfgemeinschaftshaus Mehrum

An der Sporthalle

31249 Mehrum

Veranstalter: Ortsrat Mehrum



Barrierefreier Zugang: Ja

Der Ortsrat Mehrum läd für Samstag, 07. Dezember 2019, 15:00 Uhr, zu einem ganz besonderen Konzert nach Mehrum ein.

Am 07. Dezember 2019 erklingen im Dorfgemeinschaftshaus Weihnachtslieder von der Seefahrt. Der Shanty-Chor Blaue Jungs aus Bolzum präsentiert ein zusammengestelltes Programm. Altbewährtes und Neues wird zu hören sein. Die Besucher werden entführt auf die Meere und in die Häfen der Welt. In den Liedern wird gesungen, wie die Seeleute draußen auf den Meeren Weihnachten feiern, es wird berichtet von der großen Freude, wenn es heißt, wir sind an Weihnachten wieder im Heimathafen, oder aber von der Abschiedsstimmung, wenn es an Weihnachten auf große Fahrt geht. Der Shanty-Chor und der Ortsrat Mehrum freuen sich auf Sie. Diese Freude soll auch auf die Besucher überspringen. Es wird ein fröhlicher Vorweihnachtnachmittag werden.