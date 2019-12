Musikalische Darbietungen vom Allerfeinsten

Es folgte die Begrüßung durch Jens Böker (Ortsbürgermeister von Mehrum)Schon nach den ersten Klängen trifft der Chor den Geschmack des Publikums. Die Auswahl der Musiktitel stimmte die Zuhörenden auf eine besinnliche Adventszeit ein.Neues Lied wurde extra einstudiertEigens für dieses Weihnachtskonzert wurde das russische Volkslied „Oh Glockenklang“ mit Solist Wilhelm Becker zusammen mit dem Chor einstudiert.Das Programm beinhaltete natürlich einige der schönsten Weihnachtslieder, dazwischen auch einige weihnachtliche Gedichtvorträge von H.-W. Meyer.Zu den Höhepunkten zählten die Weihnachtslieder von Freddy Quinn mit „St. Niklas war ein Seemann“ und „We wish you a Merry Christmas“.„Den Schnee hat man unterwegs auf der Anreise zwar mal gesehen und man hätte ihn gerne mitgebracht – leider war kein Platz im Schiff. Es gibt es ihn somit in musikalischer Form mit »Leise rieselt der Schnee«“, so Jens Böker nach der Pause.Als Highlight des Abends folgt dann „Lili Marleen“, begleitet von einem 11jährigen Trompeter (Schüler des musikalischen Leiters Stefan Gerling unter Mitwirkung des Chores). Der Solist und Chor bekamen einen hoch verdienten langanhaltenden Applaus des Publikums als Bestätigung für das Gelingen der Aufführung. Überrascht wurde der junge Trompeter von den „Blauen Jungs“ mit einem tollen Geschenk sowie vom Ortsbürgermeister mit einen Gutschein für den gelungenen ersten Auftritt gemeinsam mit dem Chor. Im Anschluss forderte H.-W. Meyer die Zuhörer fröhlich zum Mitsingen auf. Zum Ende der Veranstaltung sangen alle zusammen “O du fröhliche”, bevor die zahlreichen Gäste mit Wünschen für Liebe, Frieden und Wohlergehen verabschiedet wurden.