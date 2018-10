Highlights

Arbeitskreis Dorfflohmarkt SoßmarAlle guten Dinge sind drei!Soßmar meldete sich zum dritten Mal mit einem Motto-FlohmarktSeit 2014, also alle zwei Jahre, öffnete Soßmar Tore, Türen und Garagen. Unser erster Dorfflohmarkt stand unter dem Motto "Stöbern, Kaufen, Feilschen und Schlemmen". Es war einfach mal ein Versuch etwas auf die Beine zu stellen und das ganze Dorf zu aktivieren. Der Erfolg hat uns damals, vom Interesse der Einwohner mitzumachen, über die angebotene Hilfe der örtlichen Vereine für die Organisation und das Interesse der vielen Flohmarktbesucher, einfach überwältigt.Im Jahr 2016 war es das Motto "Flohmarktbummel und buntes Allerlei". Denn es war nicht nur ein Dorfflohmarkt, sondern bunt war das Rahmenprogramm und das Angebot der Verköstigung. Zusätzlich waren 2016 die Renovierung der Kirche und des Feuerwehrgerätehauses abgeschlossen und wurden als Thema mit aufgegriffen. Auch dieser Dorfflohmarkt war für uns ein Erfolg.Weil es so viel Spaß gemacht hat, war unser Motto nun am 30.September 2018 "Erntedankfest und Schnick Schnack". Wir waren gut vorbereitet und konnten mit über 70 Flohmarktständen in unserem kleinen verträumten Dorf aufwarten. Der Trubel beim Erntedankfest rund ums Feuerwehrgerätehaus schien nicht abbrechen zu wollen und selbst die Kirche durfte sich über viele interessierte freuen. Alles in allem war es wieder, dank der vielen Besucher, ein tolles Erlebnis. Nun werden wir erst einmal pausieren und unser Angebot überdenken. Melden wird sich Soßmar aber auf jeden Fall wieder!