Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

für die meisten Menschen ist der REWE-Parkplatz in Hohenfurch nur eine langweilige Asphaltfläche. Für mich ist es ein echteswird aus diesem Parkplatz die schönste und vielseitigste Rollspaß-Bahn für alle Kinder und Erwachsenen mit Laufrädern, Rollern, Inlineskates, Waveboards, Longboards, Hoverboards, Heelys, Einrädern, Rollschuhen, Xlidern, Kinder-Fahrrädern, Rollatoren und was sonst noch rollt. Diese Geräte könnt Ihr mitbringen oder auch ausleihen (gegen Dokument der Eltern). Aber es ist noch viel mehr geboten: Waveboard-Kurs, Frisbee-Zielwerfen, Hula-Hoop-Workshop, Seilspringen, Tanzen, Rappen, Laufrad-Wettrennen oder auch Dampf ablassen am Boxsack - und die Kinder sind an diesem Tag die großen Vorbilder in Sachen Bewegungsfreude!Dank der Frau Fischer von Rewe Hohenfurch dürfen wir nicht nur den Parkplatz nutzen, sondern bekommen auch noch frisches Obst für unsere Fruchtbar gespendet! Was für ein Luxus! Danke! Danke! Danke!Weil dies alles ein gemeinnütziges Projekt ist, suche ich ein paar Jugendliche oder Erwachsene, die mir an der Fruchtbar, am Verleih und beim Aufräumen helfen möchten (Kontakt siehe unten).Schaut doch mal auf das Youtube-Video "Hohenfurch rollt!"Mehr über unsere Kampagne und mich (Crazy Wolfi) findet Ihr auf www.flow-move-mix.com und erreichen könnt Ihr mich über email info@flow-move-mix.comIch freue mich über jede Idee und Anregung.PS: Sollte es am 2.Juni regnen, gebe ich den neuen Termin auf unserer Website bekannt.