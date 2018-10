Schnupper-Workshop Steirische Harmonika lernen

Hohenaltheim : Feuerwehrhaus |

Michlbauer Schnupper-Workshop

Herbstzeit ist Harmonikazeit!



Entdecke in nur 2 Stunden dein Talent für Steirische Harmonika!



Unter dem Motto „Erfüll dir deinen Jugendtraum“ findet am Donnerstag, den 04.10.2018 um 19:00 Uhr ein spezieller Schnupper-Workshop für Einsteiger bei Harmonikalehrer Michael Thum in Niederaltheim statt.



Erlebe in diesem abwechslungsreichen Workshop wie du bereits nach wenigen Stunden die ersten Lieder auf der Steirischen Harmonika spielen kannst und das ganz ohne Vorkenntnisse und ohne Noten zu lernen!



Flori Michlbauer zeigt anhand der erfolgreichen Michlbauer Griffschrift-Methode Schritt für Schritt wie einfach die Steirische Harmonika funktioniert und wie leicht es ist sie zu erlernen. Das klingt unglaublich und darum ist es am besten, wenn du es selber ausprobierst!

Der Workshop ist für alle Altersgruppen (7-87 Jahre) geeignet und es sind keine Notenkenntnisse oder musikalische Vorkenntnisse nötig!

(begrenzte Teilnehmerzahl - bitte voranmelden - Instrumente werden gestellt)



Nähere Infos und Anmeldung unter: + 43 (0) 5672 72060 oder www.steirische-harmonika-lernen.info