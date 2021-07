Werde zur besten Version Deiner selbst!

Damit meine ich nicht die (konsumorientierten, leiblichen) Glücksmomente, die jeder von uns täglich durchlebt - die äußeren Einflüsse, die Menschen um Dich herum, leckeres Essen, interessantes Gespräch, lustigen Film, guten Sex oder die Beförderung. All das ist ein Grund zur Freude und doch ist all das flüchtig, unbeständig und vergänglich.Bist Du glücklich? Jetzt? Genau in diesem Moment?Damit meine ich das tiefe Glück aus Dir selbst heraus, im aufrichtigen Glauben an das Gute, an den Gott, an die Schöpfung, an die Spiritualität.Wie steht es bei Dir mit der Selbstliebe? Mit der Selbstakzeptanz?Kennst Du Deinen Wert?Schätzt Du Deinen Körper, Deinen Geist, Deine Gesundheit?Kannst Du dankbar sein?Bist Du ehrlich zu Dir selbst?Was willst Du in deinem Leben erreichen? Wie willst Du es gestalten?Wie willst Du sein ... morgen, übermorgen, in einer Woche, in einem Jahr, in .... ?Bist Du bereits die beste Version von Dir selbst? Wow! Ich gratuliere Dir vom Herzen!Hast Du alles erreicht, was Du je wolltest? Glückwunsch! Das schaffen sehr wenige.Gibt es Aspekte, die besser werden können und auch sollen? Du bist damit nicht allein!Was denkst Du, schaffst Du es aus eigener Kraft? Kommst Du zum Ziel? Bleibst Du auf den Erfolg und das gewünschte Ergebnis fokussiert? Kennst Du den effektivsten, den kürzesten, den nachhaltigsten Weg dahin?Ich habe zunächst lange geglaubt, bei mir sei alles super. Im Großen und Ganzen passte alles - die Familie, die Arbeit, die Gesundheit, die Freizeit. Dabei habe ich unzählige Male übersehen, dass das Leben mir viel mehr bietet als das, was ich gewagt habe, für mich zu beanspruchen. Ich habe viele Chancen auf dem Weg liegen lassen und bin weiter gegangen, an ihnen vorbei.Die gute Nachricht ist, es ist NIE zu spät damit anzufangen, sein Leben besser zu gestalten, an sich zu arbeiten, über sich hinaus zu wachsen. Die Ergebnisse werden Dich oft überraschen. Sie werden Dich faszinieren. Du wirst süchtig danach, immer weiterzugehen, immer mehr zu wagen. Und je mehr Du tust, desto mehr Energie setzt sich frei. Je mehr Du Dich öffnest, desto mehr kannst Du empfangen.Willst Du die beste Version Deiner selbst werden? Ich gratuliere! Das ist die beste Investition, die Du tätigen kannst.Womit anfangen?".".".".Dies und noch viel mehr gibt es im Buch- einem Wegweiser für ein leichtes Leben vonDie Themen, die in diesem Buch behandelt werden, reichen von Sexualität (einschließlich der tabuisierten Polygamie) über Ehe & Familie, gutes Zusammenleben hin zu Arbeitswelt, Scheitern & Erfolg, Rassismus & Vielfalt, Dankbarkeit, Zufriedenheit und Freiheit. Es ist eine Schatzkiste, randvoll gefüllt mit Weisheiten und Wissen von meinem Lehrer, Lebensberater und Förderer Dantse Dantse.Die Buchvorstellung gibt es hier:Noch viel effektiver und nachhaltiger ist dasbei Dantse Dantse. Es ist unkonventionell, anspruchsvoll, herausfordernd. Vieles von Deinen bisherigen Denkmustern und Verhaltensweisen wird auf den Kopf gestellt, das Überflüssige - heraussortiert, das Hinderliche - beseitigt. Du wirst neue Gewohnheiten entwickeln, die Grenzen Deiner Wahrnehmung und Deiner Vorstellungskraft erweitern. Du wirst von Dir selbst beeindruckt sein. Du wirst Dein neues Leben lieben. Garantiert.(Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=ewDhw3mAbvg&t=189s ).Ich bin auf diesem, meinem ganz persönlichen, Weg voller Entdeckungen, Überraschungen, Neuerungen und Veränderungen. Ich werde zur besten Version meiner selbst. Und ich bin ... glücklich!!Trau Dich! Du wirst es nicht bereuen ;-)Dantse DantseVerleger und Schriftsteller; über 120 Bücher @ www.indayi.deBestseller Autor und Denker @dantse-dantse.comGründer und Lehrer; afrikanisch inspiriert @ www.dantse-logik.comUnternehmer und Visionär @ www.klicklac.deEmail: mycoacher@yahoo.deTel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735