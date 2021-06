Wer bin ich? Dantse Dantse hat die Antwort!

Das ist DIE Frage, zu der es mich immer wieder zurückführt.Sie ist essentiell.Wie gut kenne ich mich? Wieviel von mir – der echten Maria – ist mir selbst bewusst? Wieviel von „mir“ ist mir von den Eltern und anderen wichtigen Bezugspersonen aufgezwungen worden? Welche Wertvorstellungen, Denkweisen, Urteile, Handlungen entsprechen meinem wahren inneren Ich und wie groß ist der Anteil der Einwirkung von außen? Wo hört die anerzogene Maria auf und fängt die wahrhafte Maria an? Ein Gedanke, der in meinem Kopf pocht – ist es meins? Ist er bloß der Spiegel meiner Mutter?Wie sehr bin ich wirklich bereit, mich mit diesen Fragen offen und ehrlich auseinanderzusetzen? Was tue ich, sobald die Antworten auf dem Tisch sind?Was mache ich daraus? Kneife ich? Gehe ich vorwärts und entdecke mich ganz?Bin ich bereit, meine Schwächen bei ihrem wahren Namen zu nennen?Bin ich engagiert genug, um sie zu neutralisieren, zu beseitigen oder sogar in meine neuen Stärken umzuwandeln?Bin ich in der Lage, DIE Chance meines Lebens zu nutzen, wenn mir mein Potenzial vor Augen geführt wird?Ich, Maria, war dazu nicht in der Lage. Ich habe gekniffen. Ich war feige, unsicher und klein, wie ein eingeschüchtertes 5-jähriges Mädchen.Mein Lehrer hat mich immer wieder ermutigt, die Angst abzulegen und nur nach vorn zu schauen.Sein Motto ist:• Bleibe POSITIV• Glaube an das Beste• Bleib immer in Bewegung• Sei aktiv• Sei Täterin in Deinem eigenen Leben und nicht die Statistin.Sein Name ist Dantse Dantse.Ich bin ein Glückspilz, dass ich Ihn gefunden habe. Ich bin rundum eine reiche Frau.Ich danke dem Gott, dass Dantse Dantse bereit war, mich zu coachen.Für mich hat er noch viel mehr getan. Er hat mich viele Male gerettet, vor allem vor mir selbst. Ich sage „DANKE, mein Meister“.Ich lege es Dir ans Herz: wenn Du eine Herausforderung hast und nach Lösungen suchst, geh zu Dantse Dantse.Mit seiner von ihm selbst entwickelten DantseLogik ist jedes Problem keins mehr. Bei Dantse Dantse bist Du in den besten Händen. Bei Dantse Dantse bist Du sicher.Es wird Dir geholfen und für Dich das Allerbeste herausgeholt, egal was für eine Herausforderung Du gerade zu lösen versuchst.Ich wünsche Dir gutes Gelingen!Autor: www.dantse-dantse.comLehrer: https://dantse-logik.com Coaching: https://mycoacher.jimdofree.com Mail: mycoacher@yahoo.deTel : 06151-4297421Mobil: 0175-9735735